Глава РЭО Буцаев: За перекрытие мусорных площадок автомобилистов начнут штрафовать

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Как сообщает 56orb.ru, в ППК «РЭО» упомянули о Подмосковье, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, Приморье и некоторых других субъектах РФ.
Теперь население регионов, где начали действовать соответствующие законы, может быть оштрафовано на пять тысяч рублей за парковку около мусорных контейнеров. При этом должностных лиц будут штрафовать на 10 тысяч рублей, а юридические лица — на 30 тысяч рублей. В РЭО призывают автомобилистов ставить транспортное средство на парковку таким образом, чтобы мусоровоз имел возможность свободно подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев упоминает о множестве подобных правонарушений, которые регулярно происходят по всей России. Неправильная парковка автомобилистов приводит к тому, что мусоровозы не имеют возможности своевременно собрать и вывезти отходы и им приходится отходить от заданного графика и нарушать весь маршрут транспортировки. В течение дня мусоровоз должен объехать примерно 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Спецтехника передвигается между объектами согласно запланированному таймингу, и сбои в работе из-за неправильной парковки автомобилей и невозможности подъехать к контейнерам влияют на продуктивность всего рабочего дня, что в итоге плохо сказывается на деятельности регоператора в целом. В качестве примера можно привести Архангельск, где за прошлый год автомобилисты смогли заблокировать подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам примерно пять тысяч раз. На фоне таких происшествий ряд субъектов РФ начал вводить в свой кодекс разделы об ответственности за правонарушения в сфере благоустройства и устанавливать административные штрафы за создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов с площадок накопления.
Сейчас Российский экологический оператор работает над реализацией одной из основных задач — формирует комплексную систему обращения с ТКО на уровне регионов. В национальном проекте «Экология» прописано, что такая мера поможет уменьшить объем захоронения отходов и благодаря этому минимизировать экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема отходов и уменьшения вдвое доли мусора, вывозимого на свалки. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.