Глава РЭО Буцаев: За перекрытие мусорных площадок автомобилистов начнут штрафовать

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев упоминает о множестве подобных правонарушений, которые регулярно происходят по всей России. Неправильная парковка автомобилистов приводит к тому, что мусоровозы не имеют возможности своевременно собрать и вывезти отходы и им приходится отходить от заданного графика и нарушать весь маршрут транспортировки. В течение дня мусоровоз должен объехать примерно 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Спецтехника передвигается между объектами согласно запланированному таймингу, и сбои в работе из-за неправильной парковки автомобилей и невозможности подъехать к контейнерам влияют на продуктивность всего рабочего дня, что в итоге плохо сказывается на деятельности регоператора в целом. В качестве примера можно привести Архангельск, где за прошлый год автомобилисты смогли заблокировать подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам примерно пять тысяч раз. На фоне таких происшествий ряд субъектов РФ начал вводить в свой кодекс разделы об ответственности за правонарушения в сфере благоустройства и устанавливать административные штрафы за создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов с площадок накопления.