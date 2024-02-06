Стали известны имена членов жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
В списке жюри присутствуют директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анна Кислицына, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и художник Медерик Тюрей. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, событие которое организует РЭО, проходит в рамках экопросветительской программы. Цель конкурса — определить лучших авторов, чьи работы максимально отражают проблематику, связанную с обращением с отходами, загрязнением окружающей среды, а также продвигают идеи осознанного потребления, раздельного сбора и в целом заботы о природе.
«Для составления итоговой экспозиции мы обратились за помощью к экспертному жюри, в состав которого вошли представители различных отраслей», — сообщил гендиректор РЭО.
Кроме того, в состав жюри конкурса «Зеленый квадрат» вошли председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, управляющий партнер и совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров, директор Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина Лариса Смирнова, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, руководитель арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова, руководитель школы Uteens, Universal University Наталья Рогаль, художник и автор ютьюб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николай Рындин.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что всего на конкурс поступила 561 заявка от художников из РФ, Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана.
«Около 50 авторов отправятся со своими работами на образовательную программу академии „Меганом“ арт-кластера „Таврида“ в Крыму, где они создадут новые объекты либо доработают свои эскизы, — поделился Бойко. — Далее при участии жюри будет составлена итоговая экспозиция, которая будет направлена на Всемирный фестиваль молодежи».
Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте. Конкурс проводится при поддержке арт-кластера «Таврида» и Всемирного фестиваля молодежи.