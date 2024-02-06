Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия — итоги 2023 года

Обеспечение доступной и стабильной связи остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 года оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах присутствия: модернизировал оборудование и устанавливал новое, проводил рефарминг (перераспределение частот), обеспечивал связью новые объекты и улучшал связь внутри крупных зданий и торговых центров. Помимо этого, компания продолжила проекты по устранению цифрового неравенства, развитию сети связи в малых населенных пунктах и точечному улучшению покрытия. Так, в рамках долгосрочной программы развития Tele2 обеспечила широкополосным доступом в интернет 254 малых населенных пунктах, где проживает от 500 до 2000 человек.