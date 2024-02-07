24-летний житель Морозовска взят под стражу после нападения на 17-летнего юношу

Предположительно, подозреваемый подошел к юноше и начал конфликт по незначительной причине, после чего применил физическую силу. Пострадавший получил тяжелые травмы — его били руками и ногами, также ему нанесены удары палкой по голове и телу. Юноша был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, пишет «КП-Ростов-на-Дону».