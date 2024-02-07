Белоусов: За два года было использовано более 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в основе адресного подбора мер поддержки лежит цифровой профиль, который был запущен на платформе в декабре 2022 года. За этот период данные профиля использовались для получения мер поддержки и услуг через МСП.РФ более ста пятидесяти тысяч раз. Сервисами профиля воспользовались более четырнадцати тысяч предпринимателей. Глава корпорации подчеркнул, что разработчики постоянно совершенствуют инструментарий, функционал и контент цифровой платформы. Для этого используются данные, полученные путем обратной связи с бизнесом. В частности, речь идет о результатах тестирования сервисов, которое каждый год проводится совместно с пользователями МСП.РФ.