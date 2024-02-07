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Белоусов: За два года было использовано более 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

Белоусов: За два года было использовано более 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

7 февраля 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Цифровую платформу МСП.РФ запустили два года назад. За это время к ее сервисам и продуктам пользователи обратились свыше четырех миллионов раз, в том числе свыше 2,9 миллиона раз — в 2023 году. За прошлый год частота обращений к сервисам МСП.РФ одним пользователем выросла более чем на 30 процентов.

Такой статистикой поделился первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Как передает ria.ru со ссылкой на Андрея Белоусова, за два года работы платформа МСП.РФ превратилась в востребованный инструмент взаимодействия малых и средних предприятий с государством. Также эта площадка стала удобным механизмом получения обратной связи и мер поддержки.

Платформа МСП.РФ перешла от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг, что позволило приоритизировать для предпринимателя подходящие меры, предлагая их в индивидуальном порядке. При этом пользователю теперь предоставляется список стоп-факторов, из-за которых он не может получить поддержку.

Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в основе адресного подбора мер поддержки лежит цифровой профиль, который был запущен на платформе в декабре 2022 года. За этот период данные профиля использовались для получения мер поддержки и услуг через МСП.РФ более ста пятидесяти тысяч раз. Сервисами профиля воспользовались более четырнадцати тысяч предпринимателей. Глава корпорации подчеркнул, что разработчики постоянно совершенствуют инструментарий, функционал и контент цифровой платформы. Для этого используются данные, полученные путем обратной связи с бизнесом. В частности, речь идет о результатах тестирования сервисов, которое каждый год проводится совместно с пользователями МСП.РФ.

Отмечается, что за 2023 год среди пользователей платформы вдвое увеличилось количество пользователей в статусе самозанятых. Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выросло более чем на 70 процентов. Самый высокий интерес к платформе МСП.РФ стабильно проявляют предприниматели из сферы торговли. Кроме этого, на платформе в 1,7 раза увеличилась доля представителей обрабатывающих производств.

За прошлый год в два раза возросло количество пользователей площадки из строительной, сельскохозяйственной, здравоохранительной отраслей, а также из сфер общепита, гостиничного бизнеса, транспортировки и хранения, социальных услуг.

Предпринимателям из всех 89 субъектов на цифровой платформе МСП.РФ доступны свыше 1000 региональных мер поддержки и более тридцати сервисов.

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