Белоусов: За два года было использовано более 4 млн сервисов платформы МСП. РФ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Такой статистикой поделился первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Как передает ria.ru со ссылкой на Андрея Белоусова, за два года работы платформа МСП.РФ превратилась в востребованный инструмент взаимодействия малых и средних предприятий с государством. Также эта площадка стала удобным механизмом получения обратной связи и мер поддержки.
Платформа МСП.РФ перешла от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг, что позволило приоритизировать для предпринимателя подходящие меры, предлагая их в индивидуальном порядке. При этом пользователю теперь предоставляется список стоп-факторов, из-за которых он не может получить поддержку.
Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в основе адресного подбора мер поддержки лежит цифровой профиль, который был запущен на платформе в декабре 2022 года. За этот период данные профиля использовались для получения мер поддержки и услуг через МСП.РФ более ста пятидесяти тысяч раз. Сервисами профиля воспользовались более четырнадцати тысяч предпринимателей. Глава корпорации подчеркнул, что разработчики постоянно совершенствуют инструментарий, функционал и контент цифровой платформы. Для этого используются данные, полученные путем обратной связи с бизнесом. В частности, речь идет о результатах тестирования сервисов, которое каждый год проводится совместно с пользователями МСП.РФ.
Отмечается, что за 2023 год среди пользователей платформы вдвое увеличилось количество пользователей в статусе самозанятых. Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выросло более чем на 70 процентов. Самый высокий интерес к платформе МСП.РФ стабильно проявляют предприниматели из сферы торговли. Кроме этого, на платформе в 1,7 раза увеличилась доля представителей обрабатывающих производств.
За прошлый год в два раза возросло количество пользователей площадки из строительной, сельскохозяйственной, здравоохранительной отраслей, а также из сфер общепита, гостиничного бизнеса, транспортировки и хранения, социальных услуг.
Предпринимателям из всех 89 субъектов на цифровой платформе МСП.РФ доступны свыше 1000 региональных мер поддержки и более тридцати сервисов.