Новые Горизонты Жилищного Строительства в Ростове-на-Дону

Напомним, что на территории левого берега планируется комплексная застройка. В 2022 году началось строительство жилого микрорайона на левом берегу с школой, детскими садами, поликлиникой. Планы включают застройку участков у Гребного канала и «Акватории», а также напротив памятника Тачанки. Предусмотрены объекты инфраструктуры и развлечений. Также планируется строительство крупного образовательного комплекса на левом берегу, включая школу на 3000 учеников и спортивные объекты.