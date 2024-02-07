Новые Горизонты Жилищного Строительства в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Ростовский рынок недвижимости в 2023 году рос быстро в объемах строительства. Этот рост отмечался как новый этап развития в регионе, включая освоение новых территорий и изменения в архитектурных подходах. Однако, в конце года рынок замедлился из-за повышения ключевой ставки Банка России, что сильно затронуло сферу новостроек.
Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от политики банков по ипотечному кредитованию. Государственная поддержка продолжает быть важным фактором для покупки жилья, но возможно появление новых продуктов, разработанных с застройщиками.
Депутат Городской Думы Дмитрий Олейников также упомянул о застройке левого берега.
— Наверное, самое активное направление которое будет сегодня в городе, направление на Юг. Направление левобережной части между Ростовом и Батайском. Стадион, парк, объекты спортивной инфраструктурой, гребной канал. Уже начали жилищное строительство, первый этап — это наверное по улице Левобережная.
Также, Дмитрий Олейников рассказал о том, что полностью исключили точечную застройку в центре города, что означает приоритет комплексных застроек.
Напомним, что на территории левого берега планируется комплексная застройка. В 2022 году началось строительство жилого микрорайона на левом берегу с школой, детскими садами, поликлиникой. Планы включают застройку участков у Гребного канала и «Акватории», а также напротив памятника Тачанки. Предусмотрены объекты инфраструктуры и развлечений. Также планируется строительство крупного образовательного комплекса на левом берегу, включая школу на 3000 учеников и спортивные объекты.
Перед застройкой левобережья губернатор Василий Голубев дал распоряжение изучить гидрологию и предусмотреть меры по защите от опасных ситуаций, так как ничего нельзя осваивать, пока это не будет отработано.
Источник: https://t.me/don_change61