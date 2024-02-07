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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Сенатор Ковитиди: Пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий резонанс

7 февраля 2024, 12:22
Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, высказалась о приезде американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его намеченном интервью с президентом Владимиром Путиным.

По мнению сенатора, Такер Карлсон нарушает информационную блокаду в отношении России, пишет RT.

Ковитиди отметила, что журналист решил самостоятельно изучить сложные международные процессы современности. Она выразила уважение к его желанию разобраться в реальной ситуации в России и ее отношениях с другими странами, а также в ее внутренней и внешней политике.

Сенатор подчеркнула, что интерес Карлсона к истинному состоянию вещей заслуживает внимания, особенно учитывая его американское происхождение. Она уверена, что его пребывание в России вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в Соединенных Штатах.

Ковитиди также отметила, что Карлсон не скрывает своей неподдержки политики Белого дома по разрыву отношений с Россией.

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