Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По мнению сенатора, Такер Карлсон нарушает информационную блокаду в отношении России, пишет RT.
Ковитиди отметила, что журналист решил самостоятельно изучить сложные международные процессы современности. Она выразила уважение к его желанию разобраться в реальной ситуации в России и ее отношениях с другими странами, а также в ее внутренней и внешней политике.
Сенатор подчеркнула, что интерес Карлсона к истинному состоянию вещей заслуживает внимания, особенно учитывая его американское происхождение. Она уверена, что его пребывание в России вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в Соединенных Штатах.
Ковитиди также отметила, что Карлсон не скрывает своей неподдержки политики Белого дома по разрыву отношений с Россией.