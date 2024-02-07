Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Он предупредил о перепадах давления, связанных с уходом одного циклона и приближением другого, пишет RT.
Сегодня давление будет падать до 723-726 мм ртутного столба в Московском регионе, а завтра вырастет до 735 мм. Дальше оно продолжит расти и достигнет 747-749 мм ртутного столба к субботе.
Ильин также предупредил о приближении снегопада в ближайшие часы. Это связано с влиянием европейского циклона. В некоторых местах будет сильный снег с порывами ветра до 15-17 м/с, поэтому метель не исключается. Также сохранится гололедица на дорогах. В течение ночи также ожидается снег. В Москве общее количество выпавшего снега составит около 5 см, в некоторых районах от 5 до 8 см, особенно на юго-западе города.