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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

7 февраля 2024, 12:14
Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео-ТВ» дал прогноз погоды в Москве на следующие дни.

Он предупредил о перепадах давления, связанных с уходом одного циклона и приближением другого, пишет RT.

Сегодня давление будет падать до 723-726 мм ртутного столба в Московском регионе, а завтра вырастет до 735 мм. Дальше оно продолжит расти и достигнет 747-749 мм ртутного столба к субботе.

Ильин также предупредил о приближении снегопада в ближайшие часы. Это связано с влиянием европейского циклона. В некоторых местах будет сильный снег с порывами ветра до 15-17 м/с, поэтому метель не исключается. Также сохранится гололедица на дорогах. В течение ночи также ожидается снег. В Москве общее количество выпавшего снега составит около 5 см, в некоторых районах от 5 до 8 см, особенно на юго-западе города.

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