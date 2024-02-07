Вучич: Украинцы в Сербии поддерживают политику Путина и РФ

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Он уточнил, что таких людей примерно 40-50 тысяч, но не указал, кому именно они отдают предпочтение. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Обсуждая влияние России на Сербию, Александр Вучич подчеркнул, что значительнее экономическое влияние оказывает Германия. Политически же, кроме народа Сербии, никто не может повлиять на руководство страны — ни Москва, ни Берлин, ни Вашингтон.
«Я горжусь тем, что являюсь главой независимого и свободного государства», — заключил сербский лидер.