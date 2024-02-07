Вучич: Украинцы в Сербии поддерживают политику Путина и РФ

В ходе встречи с Борисом Писториусом, главой минобороны Германии, сербский лидер Александр Вучич заявил, что большинство украинцев в Сербии говорят на русском языке и отличаются в своих политических взглядах от приехавших из России.