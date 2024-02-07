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Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Вучич: Украинцы в Сербии поддерживают политику Путина и РФ

7 февраля 2024, 19:14
В ходе встречи с Борисом Писториусом, главой минобороны Германии, сербский лидер Александр Вучич заявил, что большинство украинцев в Сербии говорят на русском языке и отличаются в своих политических взглядах от приехавших из России.

Он уточнил, что таких людей примерно 40-50 тысяч, но не указал, кому именно они отдают предпочтение. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Обсуждая влияние России на Сербию, Александр Вучич подчеркнул, что значительнее экономическое влияние оказывает Германия. Политически же, кроме народа Сербии, никто не может повлиять на руководство страны — ни Москва, ни Берлин, ни Вашингтон.

«Я горжусь тем, что являюсь главой независимого и свободного государства», — заключил сербский лидер.

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