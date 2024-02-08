Частые ошибки при составлении резюме

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Эксперт по карьере Светлана Семеренко поделилась информацией о том, какие ошибки в резюме могут привести к игнорированию вашей кандидатуры потенциальными работодателями, пишет RT.
Согласно ее мнению, первое, на что обращает внимание работодатель, — это оформление резюме. Излишняя длина и небрежное составление портфолио могут вызвать негативное впечатление.
«Будущий работодатель будет гораздо более заинтересован в изучении вашей кандидатуры, если он поймет, что вы цените его время и готовы представить себя в удобном и читаемом формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в одном стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неподходящих акцентов, которые отвлекают внимание. У резюме должна быть четкая структура», — пояснила эксперт.
Еще одной важной деталью резюме является фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выгодные варианты, отмечает эксперт.
«Необходимо добавить профессиональное деловое фото. Статистика показывает, что такое фото увеличивает просмотры резюме на 78% и, соответственно, повышает шансы получить больше приглашений на собеседования. Однако не подходят селфи, фото с отпуска или корпоратива, особенно с бокалом вина», — объяснила Семеренко.
Еще одним фактором, который может оттолкнуть будущего работодателя, может стать копирование одинаковых обязанностей на каждом предыдущем месте работы.
«Даже если вы выполняли одинаковые функции на разных местах работы, постарайтесь выделить особенности и продемонстрировать свой профессиональный рост, а также как развивались ваши навыки. Работодателя в основном интересует ваша последняя трудовая деятельность за последние семь-десять лет, поэтому опишите ее так, чтобы акцентировать ваш опыт, который будет полезен конкретной компании», — добавила она.
Также важно указывать в резюме соответствующее образование, которое точно заинтересует работодателя.