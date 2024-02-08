Частые ошибки при составлении резюме

«Будущий работодатель будет гораздо более заинтересован в изучении вашей кандидатуры, если он поймет, что вы цените его время и готовы представить себя в удобном и читаемом формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в одном стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неподходящих акцентов, которые отвлекают внимание. У резюме должна быть четкая структура», — пояснила эксперт.