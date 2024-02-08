rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы за три часа

Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы ростовчан за три часа

8 февраля 2024, 10:23
Фото: donland.ru
Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы за три часа
Работы администрации Ростова должны оценивать местные жители, а не губернатор, заявил Василий Голубев на пресс-конференции.

Главу региона журналисты спросили о работе властей Ростова. Местные жители в социальных сетях регулярно оставляют жалобы на состояние города

Василий Голубев заявил, что именно горожане и должны давать оценку чиновникам. Сам же он ориентируется в работе подчиненных на несколько факторов: чистота, состояние дорог и расторопность. Если что-то губернатора не устраивает, он проводит «разговоры весьма жесткие и регулярные».

«Поэтому мы продолжаем работать. Если команда сегодня в состоянии меняться, то у нее есть шанс завтра трудиться, послезавтра. Если нет — горожане свое слово скажут», — рассуждает губернатор.

Губернатор рассказал, что происходит с экономикой в Ростовской области
Узнать подробнее

Он поделился, что недавно давал указание Алексею Логвиненко активнее реагировать на то, что ему пишут в комментариях в Telegram-канале.

«Реагировать постоянно. Как работает сейчас правительство области? Три часа я даю на ответ людям, которые задали вопрос», — рассказал Голубев.

Также Голубев признал, что дороги в Ростове плохие.

Читайте также:
«Городу нужно не ходить, а бегать»: Голубев признал, что дороги в Ростове плохиеБизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в РостовеСуд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Голубев#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Голубев Василий
Подпишитесь
Губернатор Голубев объяснил, как избежать «голых вечеринок» в Ростовской области
Сегодня, 13:17
В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников
Сегодня, 12:48
Губернатор Голубев спрогнозировал паводки в мае в Ростовской области
Сегодня, 12:28
Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области
Сегодня, 12:26
Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области
Сегодня, 12:26
Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью
Сегодня, 11:11