Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы ростовчан за три часа

Василий Голубев заявил, что именно горожане и должны давать оценку чиновникам. Сам же он ориентируется в работе подчиненных на несколько факторов: чистота, состояние дорог и расторопность. Если что-то губернатора не устраивает, он проводит «разговоры весьма жесткие и регулярные».