Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы ростовчан за три часа

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Главу региона журналисты спросили о работе властей Ростова. Местные жители в социальных сетях регулярно оставляют жалобы на состояние города
Василий Голубев заявил, что именно горожане и должны давать оценку чиновникам. Сам же он ориентируется в работе подчиненных на несколько факторов: чистота, состояние дорог и расторопность. Если что-то губернатора не устраивает, он проводит «разговоры весьма жесткие и регулярные».
«Поэтому мы продолжаем работать. Если команда сегодня в состоянии меняться, то у нее есть шанс завтра трудиться, послезавтра. Если нет — горожане свое слово скажут», — рассуждает губернатор.
Он поделился, что недавно давал указание Алексею Логвиненко активнее реагировать на то, что ему пишут в комментариях в Telegram-канале.
«Реагировать постоянно. Как работает сейчас правительство области? Три часа я даю на ответ людям, которые задали вопрос», — рассказал Голубев.
Также Голубев признал, что дороги в Ростове плохие.