РЭО: Уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в России вырос до 95,5%

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
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Updated Сегодня, 19:32
Более того, по его словам, в целом по стране выставлено счетов физическим и юридическим лицам более чем на 280,8 млрд руб., из которых оплачено 268,2 млрд руб. Об этом пишет newsnn.ru.
«Показатель собираемости за 2023 год стал наибольшим, по сравнению с 2019–2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО на территории Российской Федерации», — добавил он.
Глава РЭО также отметил, что подобные показатели роста говорят не только об эффективности системы, но и о грамотной работе региональных органов исполнительной власти и регоператоров.
Еще он отметил, что наибольший уровень собираемости за 2023 год показал Уральский федеральный округ — 98,1%, а наименьший Северо-Кавказский федеральный округ — 86,8%.
Как рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, положительная динамика относительно прошлогодних показателей собираемости платы за вывоз твердых коммунальных отходов наблюдается и в Северо-Западном федеральном округе — 96,4% (+8,1%).
При этом, несмотря на наименьший показатель, положительную динамику продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ — 86,8% (+7,9%).
«Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — сообщил Карелов.
Также отмечается, что такие крупные региональные операторы, как ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Республике Крым, ООО «Гринта» в Республике Татарстан, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашской Республике показали собираемость выше 100%.
На основании указа президента РФ 14 января 2019 года публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана для комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Предполагается, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.