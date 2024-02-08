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Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

РЭО: Уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в России вырос до 95,5%

РЭО: Уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в России вырос до 95,5%

8 февраля 2024, 19:32
Фото: reo.ru
Подводя итоги собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) за прошлый год, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что по сравнению с 2022 годом собираемость по регионам в целом выросла на 3,9%.

Более того, по его словам, в целом по стране выставлено счетов физическим и юридическим лицам более чем на 280,8 млрд руб., из которых оплачено 268,2 млрд руб. Об этом пишет newsnn.ru.

«Показатель собираемости за 2023 год стал наибольшим, по сравнению с 2019–2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО на территории Российской Федерации», — добавил он.

Глава РЭО также отметил, что подобные показатели роста говорят не только об эффективности системы, но и о грамотной работе региональных органов исполнительной власти и регоператоров.

Еще он отметил, что наибольший уровень собираемости за 2023 год показал Уральский федеральный округ — 98,1%, а наименьший Северо-Кавказский федеральный округ — 86,8%.

Как рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, положительная динамика относительно прошлогодних показателей собираемости платы за вывоз твердых коммунальных отходов наблюдается и в Северо-Западном федеральном округе — 96,4% (+8,1%).

При этом, несмотря на наименьший показатель, положительную динамику продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ — 86,8% (+7,9%).

«Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — сообщил Карелов.

Также отмечается, что такие крупные региональные операторы, как ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Республике Крым, ООО «Гринта» в Республике Татарстан, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашской Республике показали собираемость выше 100%.

На основании указа президента РФ 14 января 2019 года публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана для комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Предполагается, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

#Общество
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