Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год

Так, количество абонентов, подключивших услугу «Автоконсьерж» (круглосуточная помощь на дорогах), за последний год увеличилось в 4 раза. Также был заметен рост среди других услуг для автомобилистов: количество оплат со счета мобильного телефона за проезд по ЦКАД увеличилось на 30%. Страховым партнерским продуктом ОСАГО воспользовались в 2 раза больше человек, чем годом ранее. Также вдвое выросло число клиентов услуги «Защита телефона» (ремонт в случае поломки гаджета). Спрос на услугу «ИТ-помощник» стал больше в 3,7 раза.