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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

Тимофей Кузнецов: за десять лет Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира

8 февраля 2024, 13:37
Географическое положение и огромные ресурсы нашей страны способны в течение десятилетия обеспечить России статус одной из трех крупнейших экономик мира. Однако ключ к успеху лежит в полноценном развитии обширных территорий.
Фото: из личного архива Тимофея Кузнецова

Согласно мнению эксперта в области производства и строительства быстровозводимых зданий различных назначений на удаленных территориях Тимофея Игоревича Кузнецова, развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Крайнего Севера может обеспечить Российской Федерации успех на долгие годы, пишет ng.ru

По словам бизнесмена, высокий потенциал дальневосточных и северных регионов кроется в богатстве недр этих территорий, хотя и остающихся по сей день достаточно слаборазвитыми. Специалист уверяет, что на Крайнем Севере и Дальнем Востоке скрыт основной потенциал Российской Федерации, который может стать залогом успеха страны на столетия вперед. Предприниматель считает, что Россия в ближайшее десятилетие войдет в тройку крупнейших экономик мира, а помогут ей в этом богатства Севера и Дальнего Востока. «Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — заключил бизнесмен.

Помимо ресурсной сферы, Тимофей Кузнецов отметил высокий туристический потенциал северных регионов. В его холдинге существует компания, специализирующаяся на объектах туристической и городской инфраструктуры. В их числе есть и быстровозводимые, и капитальные.

Первым шагом на пути развития данного направления стал заказ на глэмпинг для сотрудников одного из постоянных клиентов. Затем заработало «сарафанное радио», и число запросов на глэмпинги на территории Российской Федерации стало быстро расти. Происходящее нельзя было проигнорировать — так в холдинге появилась отдельная специализированная компания.

По словам предпринимателя, в компании друзей он как минимум два раза в год совершает поездки по России, включающие активный отдых, — снегоходы и квадроциклы, багги, вертолеты, сплавы, пешие походы.

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