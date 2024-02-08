Тимофей Кузнецов: за десять лет Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира

По словам бизнесмена, высокий потенциал дальневосточных и северных регионов кроется в богатстве недр этих территорий, хотя и остающихся по сей день достаточно слаборазвитыми. Специалист уверяет, что на Крайнем Севере и Дальнем Востоке скрыт основной потенциал Российской Федерации, который может стать залогом успеха страны на столетия вперед. Предприниматель считает, что Россия в ближайшее десятилетие войдет в тройку крупнейших экономик мира, а помогут ей в этом богатства Севера и Дальнего Востока. «Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — заключил бизнесмен.