rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области

ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области

9 февраля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
На территории Ростовской области прекратила работу сеть нелегальных автозаправок, сообщили в региональном УФСБ.

На 11 АЗС без разрешительной документации продавали сжиженный углеводородный газ. Эту работу никто не стал согласовывать с Ростехнадзором.

Теперь по данному факту возбудили уголовное дело, а двоих фигурантов посадили под домашний арест. Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.

Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграции
Узнать подробнее

Отмечается, что уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее кибермошенники придумали новые способы обмана жителей донского региона. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в регионе осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката.

Читайте также:
Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграцииПсихиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружиемОрганизатора канала незаконной миграции осудили в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Уголовное дело#Происшествия#Нелегальные АЗС
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
Сегодня, 08:32
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
Сегодня, 07:58
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58