ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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На 11 АЗС без разрешительной документации продавали сжиженный углеводородный газ. Эту работу никто не стал согласовывать с Ростехнадзором.
Теперь по данному факту возбудили уголовное дело, а двоих фигурантов посадили под домашний арест. Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.
Отмечается, что уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее кибермошенники придумали новые способы обмана жителей донского региона. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в регионе осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката.