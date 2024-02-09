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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Студенты ЮФУ посетили серию лекций «Уроки бизнеса со Сбером»

Студенты ЮФУ посетили серию лекций «Уроки бизнеса со Сбером»

9 февраля 2024, 09:28
Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов прочитал студентам Южного федерального университета лекцию в рамках инициативы банка «Уроки бизнеса со Сбером».

В День российской науки он рассказал, каких ошибок нужно избегать, запуская свою компанию, и на что обращать внимание на старте бизнеса.

Топ-менеджер рассказал будущим экономистам о навыках предпринимателя, позволяющих ему запустить и сохранить бизнес. Говорилось о необходимости постоянного обучения, плюсах и минусах компании под собственным брендом, возможности приобрести франшизу.

По словам Руслана Сулимова, студенты — самая активная и перспективная часть общества, у которой есть много неординарных идей.

«В этом году совместно с ЮФУ мы откроем экономическую школу, в ходе которой эксперты банка продолжат делиться со студентами своими знаниями и опытом», — добавил он.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Со своей стороны декан экономического факультета ЮФУ Наталья Косолапова сказала, что создание Передовой экономической школы со Сбером — это возможность развить у студентов экономическое мышление, погрузить молодых людей в лучшие практики, познакомить их с передовыми аналитическими и цифровыми инструментами.

Сбер сотрудничает с ЮФУ по разным направлениям, включая научно-исследовательскую деятельность, цифровизацию, развитие инфраструктуры, обучение и трудоустройство студентов. В 2023 году в Ростовское отделение Сбербанка пришли работать более 200 студентов.

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