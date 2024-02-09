Студенты ЮФУ посетили серию лекций «Уроки бизнеса со Сбером»

В День российской науки он рассказал, каких ошибок нужно избегать, запуская свою компанию, и на что обращать внимание на старте бизнеса.



Топ-менеджер рассказал будущим экономистам о навыках предпринимателя, позволяющих ему запустить и сохранить бизнес. Говорилось о необходимости постоянного обучения, плюсах и минусах компании под собственным брендом, возможности приобрести франшизу.



По словам Руслана Сулимова, студенты — самая активная и перспективная часть общества, у которой есть много неординарных идей.



«В этом году совместно с ЮФУ мы откроем экономическую школу, в ходе которой эксперты банка продолжат делиться со студентами своими знаниями и опытом», — добавил он.