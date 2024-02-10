Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Средняя стоимость на данный момент достигает 358 рублей за килограмм. В Ростове свинину можно купить по 343 рубля, Сальске — 359 рублей, Волгодонске — 363 рубля.
Дороже всего она стоит в Таганроге — 377 рублей. Добавим, что самая дешевая говядина продается в Волгодонске и стоит 487 рублей.
Куриное мясо дешевле всего покупать в Ростове — 192 рубля, баранину в Миллерово — 611 рублей. Сметану выгоднее приобретать в Шахтах.
Самые низкие цены на яйца оказались в донской столице — 124 рубля, а больше всего за них платят жители Шахт — 136 рублей.
Ранее Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.
До этого ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.