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Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину

Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину

10 февраля 2024, 05:48
Фото: 1MI
В Ростовской области самая дешевая свинина продается в донской столице, сообщает Ростовстат.

Средняя стоимость на данный момент достигает 358 рублей за килограмм. В Ростове свинину можно купить по 343 рубля, Сальске — 359 рублей, Волгодонске — 363 рубля.

Дороже всего она стоит в Таганроге — 377 рублей. Добавим, что самая дешевая говядина продается в Волгодонске и стоит 487 рублей.

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Куриное мясо дешевле всего покупать в Ростове — 192 рубля, баранину в Миллерово — 611 рублей. Сметану выгоднее приобретать в Шахтах.

Самые низкие цены на яйца оказались в донской столице — 124 рубля, а больше всего за них платят жители Шахт — 136 рублей.

Ранее Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.

До этого ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Подорожание#Ростов#Свинина
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