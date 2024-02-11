IT-специалист рассказал, чем жителям Ростова заменить покинувший РФ антивирус Avast

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Напомним, что антивирус Avast заявил на днях о прекращении работы на территории России.
Многие ростовчане столкнулись с проблемой — чем заменить привычный антивирус. И хотя жалобы на его работу были, поскольку антивирус серьезно подгружал систему, но неоспоримым преимуществом жители Ростова считали отсутствие оплаты при домашнем использовании.
Вопрос о том, чем заменить Avast сегодня активно обсуждается в соцсетях.
«Последнее время антивирусы стали не актуальны. Большинство пользователей заходят в Сеть, чтобы посмотреть видео, полистать соцсети или почитать какую-нибудь информацию. Сейчас и браузеры и операционные системы предотвращают любые возможности незаконных атак. Поэтому смысла в антивирусах нет никакого», — отмечает IT-специалист, не пожелавший публиковать свое имя.
Для безопасного использования Сети спикер рекомендует попросту соблюдать правила «цифровой гигиены». А именно — не скачивать незнакомые файлы. А если и скачивать, то всегда обращать внимание на их расширение. Если это картинка или фотография — ничего страшного. А вот, к примеру, самораспаковывающиеся архивы должны насторожить.
Тем не менее в организациях Ростова практически все компьютеры по-прежнему защищены антивирусными программами.
«Чаще всего в компаниях на одном компьютере работают несколько людей. К тому же и информация секретная. В этом случае, конечно, лучше использовать антивирус», — разъясняет IT-специалист.
Собеседник рассказывает, что «червей» и «троянов», пугающих пользователей первого десятилетия нулевых, сегодня практически уже не осталось.
«Все потому, что сейчас нет смысла запускать их на сайтах», — разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как разработчик из Ростовской области Антон Мамичев смог добиться защиты авторского права для программ IT-специалистов.