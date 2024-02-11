IT-специалист рассказал, чем жителям Ростова заменить покинувший РФ антивирус Avast

Для безопасного использования Сети спикер рекомендует попросту соблюдать правила «цифровой гигиены». А именно — не скачивать незнакомые файлы. А если и скачивать, то всегда обращать внимание на их расширение. Если это картинка или фотография — ничего страшного. А вот, к примеру, самораспаковывающиеся архивы должны насторожить.