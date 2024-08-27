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Черви

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2024
Кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните»
27 августа, 13:35
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
23 августа, 12:41
Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей
14 августа, 17:32
Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями
8 августа, 13:43
Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червями
В Ростовской области женщина приобрела конфеты к чаю. По возвращению домой она обнаружила в кондитерском изделии червей, сообщает телеграм-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».
23 июля, 13:56
Жительнице Ростовской области продали арахис с глазированными червями
21 мая, 04:07
Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове
8 апреля, 11:34
IT-специалист рассказал, чем жителям Ростова заменить покинувший РФ антивирус Avast
11 февраля, 07:34
2023
Жители в Ростовской области заявили о воде с червями из-под крана
В Ростовской области из-под крана пошла вода, в которой попадаются черви, сообщили местные жители в соцсетях.
27 июля 2023, 05:03

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