Диетолог назвал альтернативу свинине и говядине

Как пишет NEWS.ru, по словам эксперта, крольчатина считается более диетическим и полезным видом мяса, поскольку в своем составе не имеет антибиотиков и гормонов, которые могут быть в составе говядины и свинины. При этом она подчеркнула, что оно не входит в ежедневный рацион большинства людей. В мясе кролика содержатся белки, железо, цинк, фосфор и витамины группы В.