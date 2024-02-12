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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:58

Диетолог назвал альтернативу свинине и говядине

Диетолог назвал альтернативу свинине и говядине

12 февраля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что мясо кролика является более полезным, чем другие виды мяса.

Как пишет NEWS.ru, по словам эксперта, крольчатина считается более диетическим и полезным видом мяса, поскольку в своем составе не имеет антибиотиков и гормонов, которые могут быть в составе говядины и свинины. При этом она подчеркнула, что оно не входит в ежедневный рацион большинства людей. В мясе кролика содержатся белки, железо, цинк, фосфор и витамины группы В.

Кроме этого, в крольчатине гораздо меньше холестерина и жира, чем в говядине и свинине, поэтому она более легко усваивается. Микитюк подчеркнула, что у крольчатины уникальный аминокислотный профиль, который оказывает большую пользу для организма.

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