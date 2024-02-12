Единственный в России профориентационный центр Росатома открылся в Волгодонске

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Новый проект направлен на формирование кадрового потенциала для атомной энергетики и построен по принципу: школа — техникум — вуз — предприятие.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поясняет, что с Волгодонским институтом НИЯУ МИФИ Ростовская АЭС работает уже более 20 лет — это их опорный вуз и основной поставщик молодых специалистов.
— В этом году программу подготовки кадров нам удалось расширить благодаря открытию специализированной гимназии при вузе. Это уникальный формат объединения образовательных программ, направленных на подготовку инженеров-атомщиков в потоке от первого класса школы до получения диплома. И мы уже сегодня знаем, что в первом классе «Юноны» учатся наши будущие работники, — говорит Андрей Сальников.
Инженерно-технологическая гимназия «Юнона», несмотря на недавнее открытие, 1 сентября 2023 года, уже стала одной из самых инновационных и высоко оснащенных школ региона. Инициаторами ее создания стали Росатом, концерн «Росэнергоатом» и Ростовская АЭС. Специализация здесь начинается с 1 класса. Работа с малышами направлена на развитие мышления, воображения, повышение мотивации к техническому творчеству. В начальной школе они самостоятельно выполняют простейшие проекты, связанные с познанием себя и окружающего мира.
Помогает ребятам в обучении и Атомный технопарк ВИТИ НИЯУ МИФИ, который они посещают с удовольствием. Средние классы проходят профессиональные пробы. Учеников ожидает углубленная подготовка по физике, математике и химии, а также психологическое и профориентационное тестирование и развитие начальных профессиональных компетенций. На этом этапе с ребятами работает Центр довузовской подготовки ВИТИ НИЯУ МИФИ. В старших классах гимназистам подбирают индивидуальную образовательную и карьерную траекторию, углубленного готовят к ЕГЭ по предметам, необходимым будущим ядерщикам, используя ресурсы вуза, в том числе, в рамках академической мобильности.
По словам директора инженерно-технологической гимназии «Юнона» Александра Авакова, здесь создана инженерная школа, направленная на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем информационно-математической и технологической подготовки, мотивацией к непрерывному образованию в области высокотехнологичного производства, высокой общей культурой и активной гражданской позицией.
— Даже русский язык и литературу мы сегодня преподаем с элементами физики и математики. Наши воспитанники уже могут записать формулами стихи Пушкина, — говорит руководитель гимназии.
В феврале этого года первая группа старшеклассников из «Юноны» прошла учебный курс в Предуниверситарии НИЯУ МИФИ на базе Московского Университетского лицея № 1511 по программе академической мобильности.
Как отмечает руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко, в рамках Программы стратегического партнерства вуз имеет возможность формировать пул мотивированных абитуриентов, имеющих высокий уровень базовой подготовки с учетом кадровых потребностей предприятий.
Имеет право корректировать образовательные программы под свои запросы и Ростовская АЭС. Она может нацелить ребят на школу, техникум и вуз, где они пройдут «точечную» подготовку под конкретные задачи предприятия.
Важность подготовки профессиональных кадров многократно отмечал в своих речах и Президент РФ Владимир Путин.
— Важнейшее направление нашей работы — развитие инженерного образования, распространение уникальных методик преподавания естественнонаучных дисциплин. Будем делать всё необходимое, чтобы ребята со школьной скамьи получали навыки и компетенции, востребованные в эпоху бурных технологических перемен. Эффективность развития страны будет зависеть и от реализации программ передовых инженерных школ, — говорил Президент РФ.
В настоящее время в России реализуется комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Ростовской АЭС, формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов — примеры инструментов, показавших свою эффективность.