Единственный в России профориентационный центр Росатома открылся в Волгодонске

Помогает ребятам в обучении и Атомный технопарк ВИТИ НИЯУ МИФИ, который они посещают с удовольствием. Средние классы проходят профессиональные пробы. Учеников ожидает углубленная подготовка по физике, математике и химии, а также психологическое и профориентационное тестирование и развитие начальных профессиональных компетенций. На этом этапе с ребятами работает Центр довузовской подготовки ВИТИ НИЯУ МИФИ. В старших классах гимназистам подбирают индивидуальную образовательную и карьерную траекторию, углубленного готовят к ЕГЭ по предметам, необходимым будущим ядерщикам, используя ресурсы вуза, в том числе, в рамках академической мобильности.