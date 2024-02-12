Эксперт — о трансформации нефтяного и газового рынков в России в 2022–2023 годах

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
С начала декабря 2022 года Евросоюз запретил импорт российской нефти, доставляемой морским путем. Поэтому в первой половине 2023 года Россия активно развивала связи с азиатскими рынками, пишет RT. С февраля 2023 года Евросоюз также запретил поставки российских нефтепродуктов. Таким образом, процесс перестройки рынков нефтепродуктов только начался в 2023 году. Основные изменения уже произошли в 2022–2023 годах, и в 2024 году рынок нефти и нефтепродуктов стабилизируется, считает Юшков.
В 2024 году будет проводиться активная работа по улучшению и оптимизации продаж. Россия уже полностью перешла на азиатские рынки, но теперь необходимо найти наиболее выгодные маршруты доставки, совершенствовать логистику и решать вопросы страхования и расчетов с азиатскими партнерами. Также будет улучшаться торговый режим с рынками, на которые Россия уже перешла.