Эксперт — о трансформации нефтяного и газового рынков в России в 2022–2023 годах

В 2024 году будет проводиться активная работа по улучшению и оптимизации продаж. Россия уже полностью перешла на азиатские рынки, но теперь необходимо найти наиболее выгодные маршруты доставки, совершенствовать логистику и решать вопросы страхования и расчетов с азиатскими партнерами. Также будет улучшаться торговый режим с рынками, на которые Россия уже перешла.