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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Эксперт — о трансформации нефтяного и газового рынков в России в 2022–2023 годах

12 февраля 2024, 15:46
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал RT о перспективах нефтегазового рынка России в 2024 году. Он подчеркнул, что в последние два года происходили изменения в нефтяном и газовом секторах.

С начала декабря 2022 года Евросоюз запретил импорт российской нефти, доставляемой морским путем. Поэтому в первой половине 2023 года Россия активно развивала связи с азиатскими рынками, пишет RT. С февраля 2023 года Евросоюз также запретил поставки российских нефтепродуктов. Таким образом, процесс перестройки рынков нефтепродуктов только начался в 2023 году. Основные изменения уже произошли в 2022–2023 годах, и в 2024 году рынок нефти и нефтепродуктов стабилизируется, считает Юшков.

В 2024 году будет проводиться активная работа по улучшению и оптимизации продаж. Россия уже полностью перешла на азиатские рынки, но теперь необходимо найти наиболее выгодные маршруты доставки, совершенствовать логистику и решать вопросы страхования и расчетов с азиатскими партнерами. Также будет улучшаться торговый режим с рынками, на которые Россия уже перешла.

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