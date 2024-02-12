rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Морозы до -15 градусов обрушатся на Ростовскую область с 15 февраля

Морозы до -15 градусов атакуют Ростовскую область с 15 февраля

12 февраля 2024, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
Морозы до -15 градусов обрушатся на Ростовскую область с 15 февраля
В Ростовской области наступившее потепление сменится морозами с температурой до -15 градусов, сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, в предстоящие выходные в Ростовской области ожидаются холодные погодные условия.

Начиная с четверга, 15 февраля, морозы вернутся в область. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -8 градусов, в зависимости от района. В пятницу и субботу дневные температуры составят от -5 до -7 градусов, а ночью можно ожидать падение до -15 градусов.

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Узнать подробнее

На юге области также будет холодно, с дневными температурами до -3 градусов и ночными до -11 градусов.

В самом Ростове-на-Дону 16 и 17 февраля температура днем опустится до -4 градусов. Важно отметить, что сильный ветер с порывами до 16 м/c будет усугублять ситуацию. А ночью морозы станут еще более ощутимыми, с температурой до -11 градусов.

Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды.

Читайте также:
Дожди и туман опустятся на Ростов-на-Дону 10 и 11 февраляТуман и трескучие морозы накроют Ростовскую область с 29 январяГлава Гидрометцентра Назарова рассказала, какую погоду ждать дончанам в феврале
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Синоптики#Морозы
Подпишитесь
Итоги недели: власти ужаснулись из-за дорог в Ростове и решили судьбу рухнувшего дома
Вчера, 19:27
Большинство ростовчан заявили, что на свидании должен платить мужчина
Вчера, 20:59
В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Вчера, 17:17
Жильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотеку
Вчера, 12:05
«Раз 50 бы умер уже»: ростовский митрополит рассказал, что спасает ему жизнь
Вчера, 07:27
Помощники по работе с верующими появятся в СИЗО Ростовской области
Вчера, 14:52