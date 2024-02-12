Морозы до -15 градусов атакуют Ростовскую область с 15 февраля

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Согласно прогнозу, в предстоящие выходные в Ростовской области ожидаются холодные погодные условия.
Начиная с четверга, 15 февраля, морозы вернутся в область. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -8 градусов, в зависимости от района. В пятницу и субботу дневные температуры составят от -5 до -7 градусов, а ночью можно ожидать падение до -15 градусов.
На юге области также будет холодно, с дневными температурами до -3 градусов и ночными до -11 градусов.
В самом Ростове-на-Дону 16 и 17 февраля температура днем опустится до -4 градусов. Важно отметить, что сильный ветер с порывами до 16 м/c будет усугублять ситуацию. А ночью морозы станут еще более ощутимыми, с температурой до -11 градусов.
Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды.