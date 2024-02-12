Морозы до -15 градусов атакуют Ростовскую область с 15 февраля

Начиная с четверга, 15 февраля, морозы вернутся в область. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -8 градусов, в зависимости от района. В пятницу и субботу дневные температуры составят от -5 до -7 градусов, а ночью можно ожидать падение до -15 градусов.