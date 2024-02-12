Питание по атлантической диете способствует улучшению работы кишечника и ЖКТ

Исследователи из Испании отмечают, что атлантическая диета немного напоминает средиземноморскую и является почти такой же полезной для организма. Она помогает не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, инсульта и даже деменции и болезни Альцгеймера, но также улучшает работу кишечника и ЖКТ.