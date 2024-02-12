Питание по атлантической диете способствует улучшению работы кишечника и ЖКТ

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:54
Более того, по их утверждениям, традиционный план питания, который используют на северо-западе Испании и северной Португалии, снижает уровень «вредного» холестерина в крови, пишет ИА RuNews24.ru.
Атлантическая диета предполагает потребление большого количества рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, цельных зерен, бобовых, оливкового масла, сушеных фруктов, молока и сыра. При этом ее приверженцы отказываются от мяса и вина.
Исследователи из Испании отмечают, что атлантическая диета немного напоминает средиземноморскую и является почти такой же полезной для организма. Она помогает не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, инсульта и даже деменции и болезни Альцгеймера, но также улучшает работу кишечника и ЖКТ.