Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности на платформе «Ростелеком. Лицей»

Эдуард Колесников, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»:

«Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов».