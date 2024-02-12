Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности на платформе «Ростелеком. Лицей»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.
Курс предназначен для школьников 5–11 классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.
Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Несмотря на то, что курс „Цифровое просвещение“ был запущен недавно, пользователи „Лицея“ уже успели положительно его оценить. Материалы подробно рассказывают, с какими угрозами может столкнуться ребенок в сети, и как выстроить общение в интернете, чтобы их избежать. Для нас было важно сделать максимально доступный для детей и подростков контент, поэтому активное участие в подготовке курса принимали сами школьники. Они выступали экспертами и монтажерами уроков, что позволило создать материалы, наполненные важной информацией, поданной в интересной и запоминающейся форме».
Эдуард Колесников, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»:
«Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов».
Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации.