В РЭО опубликовали топ-15 «Зеленой лиги» по итогам проведения программы

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
«Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии», — рассказал о результатах деятельности программы за прошедшие 12 месяцев возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он подчеркнул, что чистое будущее России находится в руках активного молодого поколения, и пообещал от лица РЭО продолжить поддержку экологических инициатив, запущенных молодыми россиянами.
К программе присоединились 55 экологических клубов из 40 субъектов России, включая ЛНР и Запорожскую область. Чтобы попасть в «Лигу», клубы проходят конкурсный отбор.
«В рейтинг вошли 15 клубов, которые проявили наибольшую активность. В топ-3 оказались два региона. Первое место занял экоклуб Тульского государственного университета „Зеленая экономика“, второе — Экологический добровольческий корпус „Сохраняй“ Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Тройку лидеров замкнул экологический клуб Самарского государственного технического университета „Жизнь“», — назвал тройку лидеров данной программы PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.
В процессе формирования рейтинга эксперты изучали активность объединений за прошедший год. Команды экоклубов присоединились к участию в мероприятиях федеральной экологической повестки, также экоклубы реализовали собственные экопросветительские и волонтерские активности, провели серию мероприятий «На зеленой волне», где транслировались сведения о запущенной реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Цикл мероприятий «На зеленой волне» познакомил молодежь с положительными экологическими изменениями, а также позволил студентам пройти профориентацию. Общими силами студенты организовали свыше 7000 мероприятий, в которых приняли участие более 53 тысяч граждан.
Наиболее инициативные студенты «Зеленой лиги» смогли проявить себя в качестве организаторов экологических активностей. В октябре пять молодых экоактивистов включили в состав дирекции молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).