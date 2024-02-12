В РЭО опубликовали топ-15 «Зеленой лиги» по итогам проведения программы

«Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии», — рассказал о результатах деятельности программы за прошедшие 12 месяцев возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он подчеркнул, что чистое будущее России находится в руках активного молодого поколения, и пообещал от лица РЭО продолжить поддержку экологических инициатив, запущенных молодыми россиянами.