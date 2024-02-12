Зимний досуг: Tele2 составила рейтинг любимых мест ростовчан

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Tele2 оценила интерес жителей и гостей Ростова-на-Дону к зимним видам досуга. Клиенты компании в холодное время года активно проводили время в будни и выходные дни, посещая различные места отдыха. На основе обезличенных данных оператор выявил самые популярные городские локации и проанализировал динамику использования мобильного интернета и голосовой связи. В пятерку самых востребованных вошли аквапарк H2O, каток «Большой», Ростовский-на-Дону зоопарк, Iсe Arena и комплекс «Султан СПА».
За два прошедших зимних месяца самый большой объем мобильного трафика был зафиксирован во всесезонном водно-оздоровительном комплексе H2O. Здесь было скачано и загружено 38% от общего числа гигабайтов, использованных отдыхающими в перечисленных локациях. Компания также проанализировала динамику активности клиентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: в декабре–январе трафик на территории аквапарка вырос на 35%.
Одним из самых «качающих» также стал каток «Большой», расположенный рядом с одноименным киноцентром. Открытое пространство для катания с возможностью аренды оборудования и занятий с инструктором, делают это место весьма востребованным у горожан.
Ростовский-на-Дону зоопарк — один из самых крупных зоологических парков в нашей стране — сохраняет свою популярность круглый год, поскольку здесь посетители могут наблюдать за большинством обитателей в любой сезон. В этой локации, как и на катке «Большом», рост трафика составил порядка 20% по сравнению с зимой прошлого года.
Также завоевал популярность ростовчан открытый каток Ice Arena. Площадка с качественной инфраструктурой для катания позволяет насладиться традиционной зимней забавой и сохраняет свою популярность среди горожан уже не первый сезон. Здесь уровень потребляемого трафика остался на уровне прошлого года.
Кроме того, активно использовали свои смартфоны посетительницы комплекса «Султан СПА». В одном из любых мест отдыха ростовчанок собраны бассейны, сауны, релакс-зоны, соляной грот и джакузи под открытым небом. Посетительницы охотно делились впечатлениями о посещении — объем трафика на территории пространства вырос более чем на 40%.
Схожая динамика была выявлена и при оценке использования голосовой связи. Лидером по числу выговоренных минут также стал аквапарк H2O, где было зафиксировано 37% от общего объема вызовов, совершенных в перечисленных достопримечательностях. Максимальный рост количества звонков был зафиксирован в комплексе «Султан СПА» — 44% по сравнению с прошлым годом.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Зимние холода не становятся препятствием для насыщенного досуга наших клиентов: ростовчане не сидят дома, а проводят время, выбирая различные виды развлечений на свой вкус. Со своей стороны, мы стремимся обеспечить возможность комфортно общаться и моментально делиться впечатлениями. Ведь зимняя активность — это не только удовольствие, но и вклад в укрепление здоровья. До конца февраля еще есть время, когда можно успеть приобщиться к сезонным видам спорта и отдыха. Все больше наших клиентов выбирает современный, активный образ жизни, и мы готовы поддерживать этот тренд, обеспечивая качественную связь во всех востребованных локациях, а также скидки и бонусы у партнеров в нашей программе лояльности».