Зимний досуг: Tele2 составила рейтинг любимых мест ростовчан

«Зимние холода не становятся препятствием для насыщенного досуга наших клиентов: ростовчане не сидят дома, а проводят время, выбирая различные виды развлечений на свой вкус. Со своей стороны, мы стремимся обеспечить возможность комфортно общаться и моментально делиться впечатлениями. Ведь зимняя активность — это не только удовольствие, но и вклад в укрепление здоровья. До конца февраля еще есть время, когда можно успеть приобщиться к сезонным видам спорта и отдыха. Все больше наших клиентов выбирает современный, активный образ жизни, и мы готовы поддерживать этот тренд, обеспечивая качественную связь во всех востребованных локациях, а также скидки и бонусы у партнеров в нашей программе лояльности».