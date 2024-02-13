ЕР: Дан старт зимнему этапу спортивного марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
По словам Турчака, до 17 марта включительно и для взрослых, и для детей будут организованы спортивные фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. Об этом пишет mkset.ru.
Турчак отметил, что на сегодняшний день «Сила России» — один из молодых и ярких партийных проектов. Он добавил, что решение о проведении зимнего этапаьбыло принято по итогам аналогичного летнего этапа. При этом он выразил уверенность в том, что «Сила России» имеет право стать ежегодным событием.
В своей речи Турчак также рассказал, что развитию спорта в России сегодня уделяется огромное внимание. Президент РФ Владимир Путин также поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам строятся новые дворцы спорта, появляются спортивные секции. «Единой Россией» реализуется и собственный проект «Zа самбо», на базе штабов общественной поддержки в регионах создаются «Шахматные клубы Сергея Карякина». Совместно с российским правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов.
По словам председателя оргкомитета спортивного марафона Александра Карелина, зимний марафон «Сила России» включает лыжный спорт, спорт на коньках, предусматривает инклюзивные и семейные площадки, иные мероприятия.
Карелин добавил, что летом 2023 года свыше 200 тысяч участников «Силы России» имели возможность пообщаться со многими знаменитыми спортсменами, тренерами. Многие нашли для себя предпочтительные виды спорта.
Как пишет сайт ER.RU, в период с 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; а с 26 февраля запланирована неделя спорта на коньках, с 4 марта — неделя женского здоровья, а с 11 марта — семейная спортивная Масленица.
Спортивные мероприятия были проведены и во многих других областях. Для участников СВО с инвалидностью, в Ленинградской области ЕР организовала открытую тренировку по следж-хоккею, а в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проходит массовая «Зарядка с чемпионом».
По итогам проведения летнего марафона «Сила России» Ростовская область вошла в число лидеров по числу площадок и активности участников. В свою очередь, зимний марафон получит не меньший интерес со стороны общественности, уверен председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Ростовской области Игорь Колесников. «В рамках различных госпрограмм, нашей народной программы и партийных проектов общественные пространства получают „спортивные кластеры“, появляются новые современные уличных спортплощадки, модернизируются школьные спортзалы. А значит, все больше людей разного возраста могут приобщаться к спорту. А летние и зимние марафоны „Сила России“ — это еще одна возможность всей семьей сделать шаг навстречу здоровому образу жизни», — подчеркнул он.
На Дону в рамках зимнего марафона запланированы, в частности, мастер-классы по единоборствам, турниры по играм с мячом, шахматное первенство, другие активности. Ознакомиться с перечнем площадок и зарегистрироваться можно на сайте sila-rossii.er.ru.