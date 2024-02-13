ЕР: Дан старт зимнему этапу спортивного марафона «Сила России»

По итогам проведения летнего марафона «Сила России» Ростовская область вошла в число лидеров по числу площадок и активности участников. В свою очередь, зимний марафон получит не меньший интерес со стороны общественности, уверен председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Ростовской области Игорь Колесников. «В рамках различных госпрограмм, нашей народной программы и партийных проектов общественные пространства получают „спортивные кластеры“, появляются новые современные уличных спортплощадки, модернизируются школьные спортзалы. А значит, все больше людей разного возраста могут приобщаться к спорту. А летние и зимние марафоны „Сила России“ — это еще одна возможность всей семьей сделать шаг навстречу здоровому образу жизни», — подчеркнул он.