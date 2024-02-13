Эвтаназия социально опасных животных разрешена на Чукотке

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Главная цель закона заключается в обеспечении безопасности граждан и предотвращении возможных трагедий. Поэтому социально опасные животные, а также животные, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, будут подвергаться гуманной эвтаназии, пишет RT.
Ответственность за выявление таких животных поручена ветеринарам. Им будет поручено определение характеристик, которые позволяют установить, является ли конкретное животное социально опасным или является переносчиком опасного заболевания.
Процедура умерщвления животных будет осуществляться в специальных временных приютах или приютах для животных. При этом будет использоваться методы, которые обеспечивают быструю и безболезненную смерть животного.