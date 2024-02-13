Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены

«Мы продолжаем запускать выгодные промомеханики в розничной сети, и „Комбо“ пользуется неизменным спросом у аудитории. Как и всегда, Tele2 отвечает на конкретную „боль“ клиента — дает ему выгодный смартфон, защиту гаджета, при этом стоимость целого комплекта „смартфон-связь-страховка“ будет ниже или на уровне розничной цены смартфона в любом из регионов. Для нас востребованность предложений доказывается бизнес-результатами. Продажи смартфонов конечным клиентам в рамках акционных механик остаются на высоком уровне — это более 30% от проданных смартфонов. Для оператора это способ привлекать новых качественных клиентов и побуждать их зайти в салон за чем-то интересным и выгодным».