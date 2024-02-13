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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены

Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены

13 февраля 2024, 12:41
Фото: Tele2
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Tele2 перезапускает популярную акцию «Комбо» к празднованию Дня всех влюбленных и 8 Марта. Механика позволяет приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон Infinix, страховка гаджета, мультиподписка MiXX на три месяца бесплатно и SIM-карта.

Предложение актуально для тех, кто хочет сделать эффектный и функциональный подарок родным и близким, но при этом воспользоваться выгодным оффером. Infinix входит в топ-вендоров смартфонов по продажам в штуках на российском рынке. В розничной сети Tele2 продажи устройств вендора выросли по итогам 2023 года в 6 раз году к году.

Акция стартовала 12 февраля и приурочена к зимним и весенним праздникам, когда клиенты ищут подарки для родных и близких. Пользователи могут купить качественный и высокотехнологичный гаджет со скидкой, подключить оптимальный тариф и не волноваться о защите телефона. Страховка особенно пригодится с учетом того, что современные смартфоны сопровождают пользователей во всех повседневных занятиях, а их потеря или поломка чревата массой неудобств для клиента.

При приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции «Комбо» клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Tele2 расширила линейку устройств, на которые распространяется предложение, до девяти: Infinix HOT 30 4/128Gb, Infinix HOT 30 8/128Gb, Infinix NOTE 30i 8/128Gb, Infinix NOTE 30i 8/256Gb, Infinix NOTE 30 8/256Gb, Infinix HOT 40 8/256Gb, Infinix HOT 40i 4/128GB, Infinix HOT 40i 8/256Gb и Infinix HOT 40 Pro 8/256Gb. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 20% в рамках акции.

Комплект «Комбо» включает оплату услуг связи на три месяца по выгодному тарифу «Мой онлайн+». В Москве он включает 800 минут, 35 Гб трафика, безлимитные мессенджеры и соцсети, доступ к онлайн-сервису Wink и more.tv и другие привилегии. Кроме того, в акционный тариф входит подписка MiXX S бесплатно на три месяца. Mixx позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также включает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Уже традиционная для комплекта страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо выбрать один из смартфонов Infifnix со скидкой 50% за комплект в интернет-магазине Tele2 или монобрендовой рознице Tele2. При оформлении заказа в интернет-магазине следует выбрать опцию «Скидка за комплект» — защита и SIM-карта с тарифом добавятся автоматически. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца марта 2024 года.

Специальное предложение — результат успешного партнерства Tele2 с компанией Infinix, которая специализируется на производстве трендовых и доступных гаджетов для молодежи. По итогам 2023 года вендор Infinix показывает впечатляющую динамику по продажам в сети Tele2. Продажи смартфонов Infinix выросли в 6 раз в штучном выражении год к году, доля вендора увеличилась более чем в 5 раз за период — с 6% до 32% год к году.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Мы продолжаем запускать выгодные промомеханики в розничной сети, и „Комбо“ пользуется неизменным спросом у аудитории. Как и всегда, Tele2 отвечает на конкретную „боль“ клиента — дает ему выгодный смартфон, защиту гаджета, при этом стоимость целого комплекта „смартфон-связь-страховка“ будет ниже или на уровне розничной цены смартфона в любом из регионов. Для нас востребованность предложений доказывается бизнес-результатами. Продажи смартфонов конечным клиентам в рамках акционных механик остаются на высоком уровне — это более 30% от проданных смартфонов. Для оператора это способ привлекать новых качественных клиентов и побуждать их зайти в салон за чем-то интересным и выгодным».

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