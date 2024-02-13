Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

Они также отметили, что будут продолжать контролировать водные ресурсы в приграничных районах, которые могут представлять угрозу для здоровья российских потребителей. В настоящее время Россельхознадзор работает над внедрением методики измерения активности трития в окружающей среде с помощью специальных радиометров.