Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По информации из пресс-службы Россельхознадзора, после того как Токийская электроэнергетическая компания-оператор «Фукусима-1» сообщила о обнаружении утечки радиоактивной воды, ведомство подчеркнуло важность проведения радиологических исследований, пишет RT.
Они также отметили, что будут продолжать контролировать водные ресурсы в приграничных районах, которые могут представлять угрозу для здоровья российских потребителей. В настоящее время Россельхознадзор работает над внедрением методики измерения активности трития в окружающей среде с помощью специальных радиометров.
Специалисты также запросили данные о методах лабораторных исследований рыбы и морепродуктов, чтобы оценить их безопасность в случае возможного загрязнения радиоактивными веществами. Они также запросили информацию о периодичности исследований и ограничениях по уровню радиоактивных веществ в морепродуктах.