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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

13 февраля 2024, 13:14
Россельхознадзор продолжит контролировать состояние водных ресурсов из-за ситуации в Японии.

По информации из пресс-службы Россельхознадзора, после того как Токийская электроэнергетическая компания-оператор «Фукусима-1» сообщила о обнаружении утечки радиоактивной воды, ведомство подчеркнуло важность проведения радиологических исследований, пишет RT.

Они также отметили, что будут продолжать контролировать водные ресурсы в приграничных районах, которые могут представлять угрозу для здоровья российских потребителей. В настоящее время Россельхознадзор работает над внедрением методики измерения активности трития в окружающей среде с помощью специальных радиометров.

Специалисты также запросили данные о методах лабораторных исследований рыбы и морепродуктов, чтобы оценить их безопасность в случае возможного загрязнения радиоактивными веществами. Они также запросили информацию о периодичности исследований и ограничениях по уровню радиоактивных веществ в морепродуктах.

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