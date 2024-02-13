В Ростовской области из семьи забрали девочку, которую на на камеру мучал отчим

В Шахтах продолжают расследовать инцидент, связанный с издевательствами над ребенком. Там местная жительница оставила свою дочку с сожителем. Мужчина толкал плачущего ребенка и говорил, что ее не забрала мама. Свои издевательства он снимал на видео.