В Ростовской области из семьи забрали девочку, которую на на камеру мучал отчим

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Шахтах продолжают расследовать инцидент, связанный с издевательствами над ребенком. Там местная жительница оставила свою дочку с сожителем. Мужчина толкал плачущего ребенка и говорил, что ее не забрала мама. Свои издевательства он снимал на видео.
Сейчас ребенка забрали в Центр помощи детям. Горе-родителей к ней не допускают. Состояние малышки оценивается как удовлетворительное.
Окончательное решение о том, оставлять ли ребенка с родителями, примут органы опеки.
Пока что в отношении матери и ее сожителя проходит проверка правоохранительных органов.
Ранее житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка.