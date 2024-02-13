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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Девочку, которую мучил отчим, забрали из семьи в Ростовской области

В Ростовской области из семьи забрали девочку, которую на на камеру мучал отчим

13 февраля 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Девочку, которую мучил отчим, забрали из семьи в Ростовской области
Девочку, над которой издевался отчим и снимал все на камеру, забрали в Центр помощи детям в Шахтах Ростовской области, пишет местное издание «КВУ».

В Шахтах продолжают расследовать инцидент, связанный с издевательствами над ребенком. Там местная жительница оставила свою дочку с сожителем. Мужчина толкал плачущего ребенка и говорил, что ее не забрала мама. Свои издевательства он снимал на видео.

Житель Ростовской области издевался над ребенком и снимал на видео
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Сейчас ребенка забрали в Центр помощи детям. Горе-родителей к ней не допускают. Состояние малышки оценивается как удовлетворительное.

Окончательное решение о том, оставлять ли ребенка с родителями, примут органы опеки.

Пока что в отношении матери и ее сожителя проходит проверка правоохранительных органов.

Ранее житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Происшествия
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