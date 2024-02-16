Бизнесмен Сутягинский заявил о намерении защищать свои права

Предприятия работали более чем хорошо, однако после смены власти в республике заводам российского бизнесмена пришлось отбивать рейдерские атаки. Потом руководство предприятий столкнулось с проблемами в энерго- и водоснабжении, которые санкционировали чиновники на местах. Более того, казахстанские банки выдвинули инвесторам этих объектов требование вернуть досрочно средства, выделенные на финансирование инвестпроектов. По сути она начали душить бизнес Сутягинских.