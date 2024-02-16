Бизнесмен Сутягинский заявил о намерении защищать свои права

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Представители компании заявили, что ранее бизнесмен не получал официальных запросов по уголовному делу, по которому он якобы проходит подозреваемым, и считают подобные обвинения «беспочвенными и абсолютно надуманными».
Промышленник Михаил Сутягинский родился в Казахстане, но сейчас является гражданином Российской Федерации, где живет и работает. Российский бизнесмен не скрывается от следственных органов, и вполне может быть, что в розыск его объявили с целью оказать давление, передает gorod55.ru.
Компании Сутягинского работают в сферах нефтехимического и агропромышленного комплексов. Сейчас он пытается через международный суд вернуть инвестиции, вложенные в экономику Казахстана.
Ранее в республике национализировали три принадлежащих ему предприятия. Михаил Сутягинский заявил о намерении защищать свои имущественные права. Его представители уже направили соответствующее обращение в адрес Генпрокуратуры РФ.
Михаил Сутягинский вместе с братом построили в Казахстане три завода: «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». Когда-то власти Казахстана охарактеризовали эти инвестпроекты как прорывные. На открытии даже присутствовал тогдашний президент республики Нурсултан Назарбаев.
Предприятия работали более чем хорошо, однако после смены власти в республике заводам российского бизнесмена пришлось отбивать рейдерские атаки. Потом руководство предприятий столкнулось с проблемами в энерго- и водоснабжении, которые санкционировали чиновники на местах. Более того, казахстанские банки выдвинули инвесторам этих объектов требование вернуть досрочно средства, выделенные на финансирование инвестпроектов. По сути она начали душить бизнес Сутягинских.
По итогу заводы национализировали. Стоит отметить, что сейчас там дела настолько запущены, что производство никак не могут запустить. Михаил Сутягинский намерен вернуть свои инвестиции через суд. Примечательно, что сразу после принятого им решения подать иск в Международный арбитражный суд Казахстан распространил сообщение об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.