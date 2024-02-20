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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Эксперт Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения

Эксперт Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения

20 февраля 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения
Жители России, в том числе Ростовской области, у которых есть свободные деньги, могут их выгодно вложить, пишет Newia.ru

Эксперт компании «Третий Рим» Сергей Ионов рассказал изданию о возможности вложить средства в недвижимость. Это долгосрочный проект, требующий тщательного анализа и планирования. В целом собеседник отмечает важность выбора ликвидного объекта, умелого управления им и готовности к возможным рискам.

Однако многим может быть удобнее открыть банковский вклад и положить на него накопленные средства для получения прибыли в упрощенном порядке.

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В отличие от инвестиций в недвижимость, размещение средств на банковский депозит имеет свои преимущества и недостатки.

Среди плюсов довольно простой способ вложения средств, а также то, что для открытия депозита не требуется больших сумм, вклады в банках застрахованы государством, предоставляется гарантированный процентный доход.

Однако есть и недостатки, в том числе процентные ставки по депозитам обычно ниже уровня инфляции. Не все банки одинаково надежны, а некоторые депозиты нельзя досрочно закрыть без потери процентного дохода.

Ранее юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Инвестиции#Депозиты#Процентные ставки#Банковский вклад
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