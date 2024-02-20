Эксперт Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Эксперт компании «Третий Рим» Сергей Ионов рассказал изданию о возможности вложить средства в недвижимость. Это долгосрочный проект, требующий тщательного анализа и планирования. В целом собеседник отмечает важность выбора ликвидного объекта, умелого управления им и готовности к возможным рискам.
Однако многим может быть удобнее открыть банковский вклад и положить на него накопленные средства для получения прибыли в упрощенном порядке.
В отличие от инвестиций в недвижимость, размещение средств на банковский депозит имеет свои преимущества и недостатки.
Среди плюсов довольно простой способ вложения средств, а также то, что для открытия депозита не требуется больших сумм, вклады в банках застрахованы государством, предоставляется гарантированный процентный доход.
Однако есть и недостатки, в том числе процентные ставки по депозитам обычно ниже уровня инфляции. Не все банки одинаково надежны, а некоторые депозиты нельзя досрочно закрыть без потери процентного дохода.
Ранее юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты.