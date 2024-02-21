Эксперт предложил ставить контейнеры для завядших букетов в крупных городах

Согласно инициативе Корниеца, увядшие цветы можно использовать как удобрение, но сейчас они обычно отправляются на свалку. В своем обращении к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Корниец просит оценить идею о тестовом внедрении практики повторного использования и переработки увядших букетов в крупных городах. Он предлагает установить специальные контейнеры для таких букетов в Москве, Санкт-Петербурге или другом большом городе при согласии местных организаций, занимающихся сельским хозяйством или экологией.