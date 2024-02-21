Эксперт предложил ставить контейнеры для завядших букетов в крупных городах

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По словам общественного деятеля, увядшие цветы можно было бы использовать, например, как удобрение, пишет RT.
Как отметил Корниец, перед Международным женским днем традиционно растет спрос на покупку цветов. Однако большинство букетов простоят всего несколько дней до того, как окажутся в мусорной корзине. В то же время, завядающий букет — это природный материал, который может принести пользу.
Согласно инициативе Корниеца, увядшие цветы можно использовать как удобрение, но сейчас они обычно отправляются на свалку. В своем обращении к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Корниец просит оценить идею о тестовом внедрении практики повторного использования и переработки увядших букетов в крупных городах. Он предлагает установить специальные контейнеры для таких букетов в Москве, Санкт-Петербурге или другом большом городе при согласии местных организаций, занимающихся сельским хозяйством или экологией.
Собеседник RT считает, что такая практика поможет привить экологическое мышление у жителей страны и позволит извлечь дополнительную выгоду из повторной переработки отходов.