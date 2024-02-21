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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 19:19

Умер украинский депутат, обещавший забрать Ростов и Таганрог у России

На Украине умер советский диссидент, обещавший забрать у России Ростов-на-Дону

21 февраля 2024, 14:52
Фото: uk_soborna/cc by 3.0/wiki
Умер украинский депутат, обещавший забрать Ростов и Таганрог у России
Скандальный экс-депутат украинской Рады и пропагандист Степан Хмара скончался на родине, пишет ТАСС.

Степан Хмара начал политическую карьеру еще в 70-е годы. Во времена СССР Хмара был участником диссидентского движения, в 1980 году получил семь лет лишения свободы за националистическую деятельность.

Прославился он и в качестве депутата Рады. В частности, он обещал отобрать у России Ростов и Таганрог, а также Краснодарский край, Курскую область и Крым.

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Известно, что последние годы жизни Степан Хмара страдал от рака.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинских политиков о цели захватить Ростовскую область. Подобный речи он объяснил неудачами на фронте украинских военных и попыткой запугать жителей России.

До этого ростовский депутат Александр Бородай спрогнозировал массовое бегство бойцов ВСУ с фронта.

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#Политика#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Таганрог#Украина#Ростов#Внешняя политика
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