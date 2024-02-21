Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Степан Хмара начал политическую карьеру еще в 70-е годы. Во времена СССР Хмара был участником диссидентского движения, в 1980 году получил семь лет лишения свободы за националистическую деятельность.
Прославился он и в качестве депутата Рады. В частности, он обещал отобрать у России Ростов и Таганрог, а также Краснодарский край, Курскую область и Крым.
Известно, что последние годы жизни Степан Хмара страдал от рака.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинских политиков о цели захватить Ростовскую область. Подобный речи он объяснил неудачами на фронте украинских военных и попыткой запугать жителей России.
До этого ростовский депутат Александр Бородай спрогнозировал массовое бегство бойцов ВСУ с фронта.