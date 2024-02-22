«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Гениально об этом написали наши классики Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Золотой теленок». Помните незабываемое выступление Остапа Бендера в городе Удоеве? Напомню. Митинг, на котором Бендер произнес речь, был устроен в честь участников автопробега.
«− Я рад, товарищи, − заявил Остап в ответной речи, − нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь!»
Что-то похожее происходило и в Ростове. Считалось, что автопробеги − это дело государственной важности.
Газета «Молот» в 1933 году писала, что Ростов-на-Дону торжественно встречает участников автопробега «Москва−Кара-Кум−Москва».
Напомню, что Каракумский пробег проходил в нашей стране с 6 июля по 30 сентября 1933 года, в пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях.
Кстати, Каракумы − это песчаная пустыня. Пробег был важен потому, что надо было выяснить, как ведут себя машины в тех или иных условиях.
В газете «Молот» была опубликована большевистская благодарность командора автопробега пролетариату и всем трудящимся города Ростова за радушный прием и внимание. Отмечалось, что, хорошо отдохнув, участники пробега готовы продолжить путь. Командор автопробега заверил также читателей и всю общественность Ростова и всего края, что все машины доедут до победного финиша.
В заметке «Москва−Кара-Кум−Москва» сообщалось также, что в результате подготовки к пробегу страна приобрела 3000 километров приведенных в порядок дорог.
«У нас не было автотракторной промышленности, у нас она есть теперь. Молодая автомобильная промышленность Союза получила аттестат зрелости. Наши машины установили мировой рекорд. Мир не знал пробегов, равноценных кара-кумскому».
Как мы видим, ростовчане в те годы искренне старались, как говорил Остап Бендер, «ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству».
Георгий Багдыков