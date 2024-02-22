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Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году

«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году

22 февраля 2024, 19:34
Фото: Архив журнала «За рулем»
«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году

Краевед рассказал, как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега

В 20─30-е годы минувшего столетия в Советском Союзе были популярны автопробеги. Участников автопробегов встречали как героев. В том числе и в Ростове. Надо сказать, что у этих участников с удовольствием брали интервью, фотографировали их и эти фото размещали в газетах на первых полосах.

Гениально об этом написали наши классики Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Золотой теленок». Помните незабываемое выступление Остапа Бендера в городе Удоеве? Напомню. Митинг, на котором Бендер произнес речь, был устроен в честь участников автопробега.

«− Я рад, товарищи, − заявил Остап в ответной речи, − нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь!»

Что-то похожее происходило и в Ростове. Считалось, что автопробеги − это дело государственной важности.

Газета «Молот» в 1933 году писала, что Ростов-на-Дону торжественно встречает участников автопробега «Москва−Кара-Кум−Москва».

Напомню, что Каракумский пробег проходил в нашей стране с 6 июля по 30 сентября 1933 года, в пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях.

Напомню, что Каракумский пробег проходил в нашей стране с 6 июля по 30 сентября 1933 года, в пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях.Участиники автопробега во время отдыха в Туркестане у мавзолея Ходжи Ахмеда ЯсавиНапомню, что Каракумский пробег проходил в нашей стране с 6 июля по 30 сентября 1933 года, в пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях.Участиники автопробега во время отдыха в Туркестане у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
Напомню, что Каракумский пробег проходил в нашей стране с 6 июля по 30 сентября 1933 года, в пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях.Участиники автопробега во время отдыха в Туркестане у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
Фото: Макс Захарович Пенсон / pastvu.com

Кстати, Каракумы − это песчаная пустыня. Пробег был важен потому, что надо было выяснить, как ведут себя машины в тех или иных условиях.

В газете «Молот» была опубликована большевистская благодарность командора автопробега пролетариату и всем трудящимся города Ростова за радушный прием и внимание. Отмечалось, что, хорошо отдохнув, участники пробега готовы продолжить путь. Командор автопробега заверил также читателей и всю общественность Ростова и всего края, что все машины доедут до победного финиша.

В заметке «Москва−Кара-Кум−Москва» сообщалось также, что в результате подготовки к пробегу страна приобрела 3000 километров приведенных в порядок дорог.

«У нас не было автотракторной промышленности, у нас она есть теперь. Молодая автомобильная промышленность Союза получила аттестат зрелости. Наши машины установили мировой рекорд. Мир не знал пробегов, равноценных кара-кумскому».

В заметке «Москва−Кара-Кум−Москва» сообщалось также, что в результате подготовки к пробегу страна приобрела 3000 километров приведенных в порядок дорог.В заметке «Москва−Кара-Кум−Москва» сообщалось также, что в результате подготовки к пробегу страна приобрела 3000 километров приведенных в порядок дорог.
В заметке «Москва−Кара-Кум−Москва» сообщалось также, что в результате подготовки к пробегу страна приобрела 3000 километров приведенных в порядок дорог.
Фото: goskatalog.ru

Как мы видим, ростовчане в те годы искренне старались, как говорил Остап Бендер, «ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству».

Георгий Багдыков

#Ростов-на-Дону
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