«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году

Краевед рассказал, как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега

В 20─30-е годы минувшего столетия в Советском Союзе были популярны автопробеги. Участников автопробегов встречали как героев. В том числе и в Ростове. Надо сказать, что у этих участников с удовольствием брали интервью, фотографировали их и эти фото размещали в газетах на первых полосах.