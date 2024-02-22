Семейный психолог назвал пять худших подарков на 23 февраля

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По мнению семейного психолога, топ самых худших подарков на 23 февраля возглавляют средства гигиены и нижнее белье.
«Это базовые вещи, которые обычно люди покупают не в праздник, а потому что они необходимы. Такой подарок говорит как минимум о равнодушном отношении человека к получателю», — замечает психолог.
На третьем месте — предметы одежды, о которых дарителя не просили.
«Во-первых, если вещь не подойдет по размеру, это обидит получателя. А во-вторых, он может подумать, что его стиль вам не нравится и вы хотите изменить его. Ничего плохого в одежде в качестве подарка нет. Только дарить нужно ту, о которой вас просили и только в том случае, если вы уверены в размере», — замечает семейный психолог.
Маргарита Титова советует воздержаться также от дарения сертификатов на экстремальные развлечения.
«Мужчина может отказаться принять такой подарок, либо останется недоволен. Не все любят экстрим. В худшем случае, без надлежащей подготовки, такой подарок может нанести вред здоровью», — говорит эксперт.
Не лучшим вариантов также будет подарок, который больше нравится дарителю, чем получателю.
«Если вам хочется условную кофемашину, не надо дарить ее мужчине. Подарок должен приносить удовольствие в первую очередь получателю», — объясняет Маргарита Титова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля.