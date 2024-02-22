rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Семейный психолог назвал топ-5 худших подарков для мужчин на 23 февраля

Семейный психолог назвал пять худших подарков на 23 февраля

22 февраля 2024, 11:46
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
Семейный психолог назвал топ-5 худших подарков для мужчин на 23 февраля

Семейный психолог Титова назвал пять худших подарков на 23 февраля

Лучший подарок тот, о котором мужчина давно мечтал, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова

По мнению семейного психолога, топ самых худших подарков на 23 февраля возглавляют средства гигиены и нижнее белье.

«Это базовые вещи, которые обычно люди покупают не в праздник, а потому что они необходимы. Такой подарок говорит как минимум о равнодушном отношении человека к получателю», — замечает психолог.

На третьем месте — предметы одежды, о которых дарителя не просили.

«Вам подарок — заплатите»: жителей Ростовской области пугают новой схемой мошенников
Узнать подробнее

«Во-первых, если вещь не подойдет по размеру, это обидит получателя. А во-вторых, он может подумать, что его стиль вам не нравится и вы хотите изменить его. Ничего плохого в одежде в качестве подарка нет. Только дарить нужно ту, о которой вас просили и только в том случае, если вы уверены в размере», — замечает семейный психолог.

Маргарита Титова советует воздержаться также от дарения сертификатов на экстремальные развлечения.

Маргарита Титова советует воздержаться также от дарения сертификатов на экстремальные развлечения.Маргарита Титова советует воздержаться также от дарения сертификатов на экстремальные развлечения.
Маргарита Титова советует воздержаться также от дарения сертификатов на экстремальные развлечения.
Фото: Pxhere

«Мужчина может отказаться принять такой подарок, либо останется недоволен. Не все любят экстрим. В худшем случае, без надлежащей подготовки, такой подарок может нанести вред здоровью», — говорит эксперт.

Не лучшим вариантов также будет подарок, который больше нравится дарителю, чем получателю.

«Если вам хочется условную кофемашину, не надо дарить ее мужчине. Подарок должен приносить удовольствие в первую очередь получателю», — объясняет Маргарита Титова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля.

Читайте также:
Власти запретили митинг в Ростове, запланированный на 23 февраляУникальный «Пояс Венеры» увидели жители Ростова 23 январяРетро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Подарки
Подпишитесь
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону
Вчера, 18:09
Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:42
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью
Сегодня, 05:13
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
Сегодня, 06:12