Семейный психолог назвал пять худших подарков на 23 февраля

«Во-первых, если вещь не подойдет по размеру, это обидит получателя. А во-вторых, он может подумать, что его стиль вам не нравится и вы хотите изменить его. Ничего плохого в одежде в качестве подарка нет. Только дарить нужно ту, о которой вас просили и только в том случае, если вы уверены в размере», — замечает семейный психолог.