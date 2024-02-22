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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля

Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля

22 февраля 2024, 07:09
Фото: wikimedia.org
Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля
Ветер до десяти метров в секунду прогнозируется в Ростовской области на 23 февраля, предупредил Гидрометцентр.

День защитника Отечества ознаменуется в регионе крепкими морозами и сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется в среднем до +4 градусов. Вечером похолодает до -6. Ситуацию усугубит сильный ветер, его порывы достигнут десяти метров в секунду.

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На севере региона заморозки усилятся до -10 градусов. Также ожидается снегопад. На дорогах велик риск образования гололеда.

На выходных, 24 и 25 февраля, осадков не ожидается. Однако сильный ветер и заморозки останутся.

Также RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростове до конца недели.

Ранее сообщалось, что морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля.

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