Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
День защитника Отечества ознаменуется в регионе крепкими морозами и сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется в среднем до +4 градусов. Вечером похолодает до -6. Ситуацию усугубит сильный ветер, его порывы достигнут десяти метров в секунду.
На севере региона заморозки усилятся до -10 градусов. Также ожидается снегопад. На дорогах велик риск образования гололеда.
На выходных, 24 и 25 февраля, осадков не ожидается. Однако сильный ветер и заморозки останутся.
Также RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростове до конца недели.
Ранее сообщалось, что морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля.