Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля

День защитника Отечества ознаменуется в регионе крепкими морозами и сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется в среднем до +4 градусов. Вечером похолодает до -6. Ситуацию усугубит сильный ветер, его порывы достигнут десяти метров в секунду.