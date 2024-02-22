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Published Сегодня, 10:35

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Василиса и Космос: ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области

Василиса и Космос: ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области

22 февраля 2024, 10:35
Фото: Pxhere
Василиса и Космос: ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области

ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области

Имена София и Михаил оказались самыми популярными для детей в Ростовской области, сообщается в отчете регионального управления ЗАГС.

Именем София в регионе в 2023 году назвали больше всего новорожденных девочек — 223. У мальчиков самым популярным именем стало Михаил. Так назвали 226 мальчиков.

Также в топ популярных мужским имен традиционно попало имя Александр (210), Артем (203), Максим (203), Матвей (197) и Руслан (192). Также мальчиков чаще стали называть Руслан, Космос, Марк, Тимофей и Роман.

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У девочек остаются популярными имена Мария (202), Варвара (196), Ева (195), Анна (178) и Виктория (177). В список востребованных имен также попали Милана, Алиса, Василиса и Полина.

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