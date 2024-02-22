Василиса и Космос: ЗАГС назвал самые популярные имена детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Именем София в регионе в 2023 году назвали больше всего новорожденных девочек — 223. У мальчиков самым популярным именем стало Михаил. Так назвали 226 мальчиков.
Также в топ популярных мужским имен традиционно попало имя Александр (210), Артем (203), Максим (203), Матвей (197) и Руслан (192). Также мальчиков чаще стали называть Руслан, Космос, Марк, Тимофей и Роман.
У девочек остаются популярными имена Мария (202), Варвара (196), Ева (195), Анна (178) и Виктория (177). В список востребованных имен также попали Милана, Алиса, Василиса и Полина.
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