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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Назван возраст, когда мужчины в Ростовской области чаще вступают в брак

Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся мужчины в Ростовской области

22 февраля 2024, 08:52
Фото: Terrence McNally/cc by 2.0/flickr.com
Назван возраст, когда мужчины в Ростовской области чаще вступают в брак

Ростовстат назвал возраст, когда мужчины в Ростовской области чаще женятся

Доля мужчин в Ростовской области составляет 46,6% от общей численности населения региона, сообщил Ростовстат.

Социологи уточняют, что сейчас в регионе проживают 1,9 миллиона мужчин. Это 46,6% от общего числа жителей. При этом в селах мужчин больше, чем в городах — 48% против 46% соответственно от всего числа населения.

Однако соотношение мужчин и женщин в регионе в разном возрастном диапазоне отличается. Так, среди новорожденных мальчиков всегда больше, чем девочек. В 2023 году перевес в пользу мальчиков составил 4,8%.

Мужчины преобладают среди населения примерно до 34 лет. Потом статистика меняется в обратную сторону. Наибольшее число мужчин насчитывается в возрастной группе от 20 до 24 лет. Тогда на тысячу парней приходится 915 девушек.

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По последним данным, мужчины в Ростовской области чаще всего женятся в возрасте от 25 до 29 лет. При этом девушки активнее всего вступают в брак в возрасте от 20 до 24 лет.

Что касается трудовой занятости, то чаще всего мужчин в регионе можно найти в таких отраслях как добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика и транспорт.

Ранее сообщалось, что статистика браков снизилась в Ростовской области. При этом уменьшилось и число разводов.

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