Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся мужчины в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Социологи уточняют, что сейчас в регионе проживают 1,9 миллиона мужчин. Это 46,6% от общего числа жителей. При этом в селах мужчин больше, чем в городах — 48% против 46% соответственно от всего числа населения.
Однако соотношение мужчин и женщин в регионе в разном возрастном диапазоне отличается. Так, среди новорожденных мальчиков всегда больше, чем девочек. В 2023 году перевес в пользу мальчиков составил 4,8%.
Мужчины преобладают среди населения примерно до 34 лет. Потом статистика меняется в обратную сторону. Наибольшее число мужчин насчитывается в возрастной группе от 20 до 24 лет. Тогда на тысячу парней приходится 915 девушек.
По последним данным, мужчины в Ростовской области чаще всего женятся в возрасте от 25 до 29 лет. При этом девушки активнее всего вступают в брак в возрасте от 20 до 24 лет.
Что касается трудовой занятости, то чаще всего мужчин в регионе можно найти в таких отраслях как добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика и транспорт.
Ранее сообщалось, что статистика браков снизилась в Ростовской области. При этом уменьшилось и число разводов.