Мороз и солнце: температурные качели до 10 градусов прогнозируют в Ростове

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в Ростове будет солнечно. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха днем составит +7 градусов. Однако ночью будет холодать до -3. Также на выходных ожидается усиление ветра до шести метров в секунду.