Мороз и солнце: температурные качели до 10 градусов прогнозируют в Ростове

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в Ростове будет солнечно. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха днем составит +7 градусов. Однако ночью будет холодать до -3. Также на выходных ожидается усиление ветра до шести метров в секунду.
Последние дни февраля выдадутся в городе ясными и сухими. С понедельника, 26 февраля, ветер стихнет до двух метров в секунду. Температура воздуха днем будет подниматься до +8 градусов, однако ближе к вечеру все равно опустится до нуля или -1 — -2 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля.