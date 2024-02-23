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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Температурные качели до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Мороз и солнце: температурные качели до 10 градусов прогнозируют в Ростове

23 февраля 2024, 14:46
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Температурные качели до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Температурные качели до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Солнечная погода вернется в Ростов в конце февраля, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в Ростове будет солнечно. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха днем составит +7 градусов. Однако ночью будет холодать до -3. Также на выходных ожидается усиление ветра до шести метров в секунду.

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Последние дни февраля выдадутся в городе ясными и сухими. С понедельника, 26 февраля, ветер стихнет до двух метров в секунду. Температура воздуха днем будет подниматься до +8 градусов, однако ближе к вечеру все равно опустится до нуля или -1 — -2 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля.

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