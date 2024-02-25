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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Морозы обещают жителям Ростова в начале марта

Морозы обещают жителям Ростова в начале марта

25 февраля 2024, 05:24. Обновлено в 06:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале марта прогнозируют солнечную погоду и морозы, сообщили синоптики.

В воскресенье и понедельник температура составит +3 градуса, а ветер усилится до 7 метров в секунду. А после начнется потепление.

В конце февраля и начале марта температура будет сохраняться на отметке +5 градусов. Сильный ветер в это время никуда не уйдет.

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Добавим, что каждую ночь температура окажется ниже нуля. В среднем столбики термометров будут показывать -3 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночное время сохранятся сильные порывы ветра.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Синоптики#Март#Морозы
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