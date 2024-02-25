Морозы обещают жителям Ростова в начале марта

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В воскресенье и понедельник температура составит +3 градуса, а ветер усилится до 7 метров в секунду. А после начнется потепление.
В конце февраля и начале марта температура будет сохраняться на отметке +5 градусов. Сильный ветер в это время никуда не уйдет.
Добавим, что каждую ночь температура окажется ниже нуля. В среднем столбики термометров будут показывать -3 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночное время сохранятся сильные порывы ветра.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.