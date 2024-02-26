Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Проект клубного дома «Вместе» сочетает в себе выгодное расположение в центральной части города, благоустроенную территорию и использование smart-технологий — у жителей появится возможность заказать трансфер, доставку еды, билеты на мероприятия, вызвать частную скорую помощь и многое другое. Также предусмотрено разнообразие планировок и сервис высокого уровня 24/7.
В клубном доме все продумано до мелочей: от отделочных материалов и инфраструктуры до оформления пространства вокруг дома. Большое внимание уделено местам общего пользования, дизайн лобби разработан совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design.
Специально для проекта созданы авторские арт-объекты — дизайнерская стойка ресепшен, декоративный свет и эффектное панно из фибробетона с градиентной покраской. Функционально лобби разделено на общие зоны и приватные, где можно с комфортом провести время и пообщаться с соседями.
Премия ТОП ЖК определяет лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов. Конкурс проводится по 133 номинациям, в 2024 году в ней участвуют 1420 жилых комплекса от 630 застройщиков со всей страны. Победителей объявят 28 февраля 2024 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2024 (РСН-2024) на IX Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации». Дипломы победителям ТОП ЖК вручат представители руководства Министерства строительства и ЖКХ РФ.