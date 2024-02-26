Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024

Премия ТОП ЖК определяет лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов. Конкурс проводится по 133 номинациям, в 2024 году в ней участвуют 1420 жилых комплекса от 630 застройщиков со всей страны. Победителей объявят 28 февраля 2024 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2024 (РСН-2024) на IX Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации». Дипломы победителям ТОП ЖК вручат представители руководства Министерства строительства и ЖКХ РФ.