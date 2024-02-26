Психолог Разумовская объяснила, почему в Ростове растет интерес к бандам 90-х

«Сейчас мы наблюдаем рост цен на многие категории товаров, при этом вообще последние годы со времен коронавируса многие работодатели сокращают рабочие места, не поднимают зарплаты. Людям стало тяжелее справляться с обеспечением себя, семьи. В части общества также бытует установка, что честным трудом якобы больших денег не заработать», — считает эксперт.