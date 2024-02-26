Психолог Разумовская объяснила, почему в Ростове растет интерес к бандам 90-х

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По словам Татьяны Разумовской, возросший интерес к субкультуре 90-х годов у ростовчан связан с непростыми условиями жизни.
«Сейчас мы наблюдаем рост цен на многие категории товаров, при этом вообще последние годы со времен коронавируса многие работодатели сокращают рабочие места, не поднимают зарплаты. Людям стало тяжелее справляться с обеспечением себя, семьи. В части общества также бытует установка, что честным трудом якобы больших денег не заработать», — считает эксперт.
Клинический психолог отмечает, что интерес к ОПГ прошлого и запрещенных в России криминальным субкультурам у многих вызван также отсутствием перспектив в личной жизни.
«Они думают: „Ну, а что мне терять“? И идут воровать», — добавляет эксперт.
Подробнее об ОПГ, которые орудовали в Ростовской области в 90-х годах читайте в спецпроекте RostovGazeta.