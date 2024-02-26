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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Резкое потепление ожидается в Ростовской области в конце зимы

Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростовской области в конце зимы

26 февраля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Резкое потепление ожидается в Ростовской области в конце зимы
В Ростовской области в конце зимы может потеплеть до +10 градусов, сообщили синоптики.

На этой неделе ожидается солнечная погода, осадки маловероятны, но будут порывы восточного и юго-восточного ветра со скоростью до 20 метров в секунду.

В понедельник, 26 февраля, днем температура составит –3…+2 °C, но в Ростове и на юге области воздух прогреется до +6 °C. Ночью ожидается усиление мороза до –6 градусов, а в крайних северных районах до –10 градусов.

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В следующие два дня может потеплеть до +8 градусов, однако ночью станут сильнее морозы.

Самым теплым днем на неделе станет 29 февраля, когда воздух прогреется до +10 градусов. Это касается донской столицы и южной части региона. Однако ночью снова стоит ожидать похолодания до –2…–8 °C.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Потепление
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