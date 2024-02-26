Резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростовской области в конце зимы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
На этой неделе ожидается солнечная погода, осадки маловероятны, но будут порывы восточного и юго-восточного ветра со скоростью до 20 метров в секунду.
В понедельник, 26 февраля, днем температура составит –3…+2 °C, но в Ростове и на юге области воздух прогреется до +6 °C. Ночью ожидается усиление мороза до –6 градусов, а в крайних северных районах до –10 градусов.
В следующие два дня может потеплеть до +8 градусов, однако ночью станут сильнее морозы.
Самым теплым днем на неделе станет 29 февраля, когда воздух прогреется до +10 градусов. Это касается донской столицы и южной части региона. Однако ночью снова стоит ожидать похолодания до –2…–8 °C.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».