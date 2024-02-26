В Ростове жители Шолохова и Нахичевани на сутки останутся без воды

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Представители ресурсоснабжающей компании предупредили, что во вторник, 27 февраля, в Ростове-на-Дону начнутся работы по перекладке водопровода на улице 18-й Линии. Работы начнутся в 08.00 мск и будут продолжаться в течение суток.
На этот период «Ростовводоканалу» придется ограничить подачу холодного водоснабжения в границах проспекта Шолохова, улиц 14-й, 18-й и 20-й Линии, Лекальной и Ченцова. Также без воды останутся НИИ онкологии и Бест-клиник на проспекте Шолохова.
Восстановление подачи холодной воды запланировано на 08.00 мск 28 февраля. Для получения информации о проведении работ ростовчане могут обращаться в контакт-центр «Ростовводоканала» по номеру 8(863)283-17-17.
Ранее в Ростове часть горожан осталась без воды из-за прорыва водопровода.