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Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода

Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода

24 февраля 2024, 08:21
Фото: 1MI
Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода
В Ростове-на-Дону порыв водопровода на проспекте Королева оставил жителей СЖМ без холодной воды, об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Утром субботы, 24 февраля, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков в своем Telegram-канале объявил, что из-за порыва водопровода диаметром 150 миллиметров на проспекте Королева было приостановлено водоснабжение домов на СЖМ.

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Сейчас на месте порыва работают сотрудники АО «Ростовводоканала», в работах задействовали одну бригаду с двумя единицами спецтехники.

По словам главы МинЖКХ, работы планируют завершить в течение шести часов — до 17.00 мск.

Дончанам следует проявить терпение и ожидать завершения работ.

Ранее перед праздничными выходными жители Северного жилого массива уже оставались без света, причиной стала авария на электросетях.

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