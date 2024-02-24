Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Утром субботы, 24 февраля, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков в своем Telegram-канале объявил, что из-за порыва водопровода диаметром 150 миллиметров на проспекте Королева было приостановлено водоснабжение домов на СЖМ.
Сейчас на месте порыва работают сотрудники АО «Ростовводоканала», в работах задействовали одну бригаду с двумя единицами спецтехники.
По словам главы МинЖКХ, работы планируют завершить в течение шести часов — до 17.00 мск.
Дончанам следует проявить терпение и ожидать завершения работ.
Ранее перед праздничными выходными жители Северного жилого массива уже оставались без света, причиной стала авария на электросетях.