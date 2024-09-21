rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

СЖМ

Выбрать дату
2024
«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога
Жители сообщают о грохоте в небе над Таганрогом, который прогремел утром 21 сентября, пишут очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 07:57
В Ростове собираются запустить троллейбусы на Левобережье и СЖМ
29 марта, 05:59
«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка
12 марта, 17:42
Сотни домов на СЖМ в Ростове осталась без воды из-за прорыва водопровода
24 февраля, 08:21
2023
В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» выявили множество нарушений
В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» обнаружили многочисленные нарушения, об этом сообщили донские СМИ.
18 октября 2023, 08:40
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону новая линия скоростного трамвая пройдет через Темерник и СЖМ, сообщают СМИ.
17 октября 2023, 07:24
В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину
14 октября 2023, 07:57
Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове
7 октября 2023, 11:56
«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону
3 октября 2023, 17:31
Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины
29 августа 2023, 04:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика