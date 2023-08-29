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Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины

Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины

29 августа 2023, 04:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону мужчина на СЖМ сбрасывал с балкона посуду и технику, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, мужчина выбрасывал с 7 этажа свои личные вещи. В том числе он сбросил телевизор и посуду, а также собирался выкинуть холодильник. Раздавшийся грохот от падающих вещей напугал местных жителей.

Фото: Это Ростов- ТГ

«Пострадала припаркованная внизу машина», — написал автор. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Пора уже мобильные клиники на колёсах по городу для таких запускать», — заявили пользователи в комментариях.

«Таким способом он в психбольницу переедет», — пишут ростовчане. Что именно стало причиной такого поступка мужчины, остается загадкой.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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