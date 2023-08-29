Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
По их словам, мужчина выбрасывал с 7 этажа свои личные вещи. В том числе он сбросил телевизор и посуду, а также собирался выкинуть холодильник. Раздавшийся грохот от падающих вещей напугал местных жителей.
«Пострадала припаркованная внизу машина», — написал автор. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Пора уже мобильные клиники на колёсах по городу для таких запускать», — заявили пользователи в комментариях.
«Таким способом он в психбольницу переедет», — пишут ростовчане. Что именно стало причиной такого поступка мужчины, остается загадкой.
Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.